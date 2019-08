Autopsija atklāj jaunus faktus par pedofilijā apsūdzētā miljardiera Epsteina nāvi

Cilvēki, kas sagatavojuši autopsijas ziņojumu, laikrakstam stāstīja, ka Epsteina kaklā salauztie kauli ietvēra hipoidālo kaulu, kas atrodas netālu no ādama ābola.

ASV Tieslietu departaments 13. augustā paziņojis, ka uz laiku no amata atstādināti divi cietumsargi, kuriem bija uzticēts uzmanīt pedofilijā apsūdzēto finansistu Džefriju Epsteinu, kurš savā cietuma kamerā izdarīja pašnāvību, vēsta ārzemju mediji.

Epsteins sestdien no rīta tika atrasts pakāries savā cietuma kamerā. Finansista nāve raisījusi dažādus jautājumus par cietuma darba efektivitāti, jo viņš jau iepriekš bija veicis pašnāvības mēģinājumu . Sargiem bija jāpārbauda Epsteina stāvoklis reizi pusstundā, tomēr papildu uzraudzība viņam nav nozīmēta.

Apsūdzības attiecas uz 2002. un 2005. gadā pastrādātiem noziegumiem. No pienācīga soda viņš reiz jau izbēga - 2008. gadā atzīstot vainu divos štata likumdošanas pārkāpumos saistībā ar prostitūciju un izciešot 13 mēnešu sodu, viņš izvairījās no prāvas federālajā tiesā. Epsteinam nācās reģistrēties kā dzimumnoziedzniekam un izmaksāt kompensācijas upuriem. Neskatoties uz to, viņš turpināja grozīties ASV sabiedrības augstajās aprindās.