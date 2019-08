"Reti kurš spēj nopelnīt 2000 eiro mēnesī." Sieviete atklāti par saslimšanu ar melanomu un ādas vēža ārstēšanu

Dzīve turpinās, bet ne katru rītu Ksenija jūtas gana labi, lai viena tiktu galā ar visu. Kombinētā terapija, kas nozīmē četras tabletes no rīta, trīs pusdienlaikā, un vēl četras vakarā, nav joka lieta. Taču zāles jāturpina dzert, jo situācija pagaidām ir nemainīga - divas mazas metastāzes vienā plaušā vēl redzamas.

Viens no ārstēšanās ierobežojumiem ir tas, ka Ksenija ne minūti nedrīkst atrasties saulē, ja nav lietojusi krēmu ar aizsargfaktoru 50.

Var pilnvērtīgi dzīvot tālāk. Par to Ksenija ir pārliecināta un tā arī dara. Viņa trīs gadus vienlaikus mācījās klātienē par medicīnas māsu un strādāja par veterinārārsta asistenti klīnikā. Tās īpašnieks un kolēģi vienmēr bijuši ļoti atsaucīgi, jo ir dienas, kad Ksenijai jāpaliek mājās.

Toties aizņemtība palīdz nedomāt par nāvi, bet turpināt dzīvot savu dzīvi, kāda tā ir. To gaišu dara attiecības ar mīļoto, cieša saikne ar bērnības ģimeni, draugi, kā arī suņuki Magī un Batī, kuri lieliski sadzīvo ar Ksenijas kaķi. Viens no suņiem ir Ksenijas bijušais pacients veterinārajā klīnikā, kur saimnieki to pameta. Otru suņuku uzdāvināja draugs. Suņu dzīvesprieks palīdz dienās, kad ir vemšana, galvassāpes, augsta temperatūra, kas ir normālas efektīvo medikamentu blakusparādības. Ksenija atzīst, ka ir jau pieradusi pie visa un beidzot spējusi sevi iemīlēt pa īstam.