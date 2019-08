Re:Baltica: Piecu gadu laikā no rīdzinieku naudas "Saskaņai" pietuvinātiem cilvēkiem izmaksāti vismaz 3,7 miljoni eiro

Viena no visdāsnāk atalgotajām amatpersonām bijis Rīgas domes "Neatkarīgo deputātu frakcijas" vadītājs Valērijs Petrovs, kurš pirms dažiem mēnešiem tika izslēgts no "Saskaņas" rindām.

Par darbu dažādās domes struktūrvienībās Petrovs laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam nopelnījis 248 126 eiro.

"Re:Baltica" apkopojusi, ka vēl viena no pelnošākajām amatpersonām bijusi pašreizējā Saeimas deputāte Regīna Ločmele-Luņova (S), kura par amatiem domes struktūrvienībās pēdējo gadu laikā saņēmusi 118 335 eiro.

Par šo amatu viņa ik gadu varētu būt saņēmusi aptuveni 14 500 eiro, konstatējusi "Re:Baltica". Vienlaikus centrā norāda, ka jebkāda veida informāciju par amatpersonu atalgojumiem no domes struktūrvienībām iegūt bijis teju neiespējami un atsevišķos gadījumos jautājums risināts arī ar tiesas starpniecību.

Līdzekļus no domes budžeta saņēmis arī bijušais žurnālists un Eiropas Parlamenta deputāts no "Saskaņas" Andrejs Mamikins. Viņš strādājis Rīgas Tūrisma attīstības birojā laika posmā no 2013. līdz 2014. gadam.