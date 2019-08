No Teita galerijas desmitā stāva nomestais puisēns ir dzīvs! Vecāki informē par zēna veselības stāvokli

Paziņojums tika publiskots pēc tam, kad tika piesaistīti vairāk nekā 45 000 eiro no vēlamā mērķa puikas atlabšanai - 50 000 eiro.

Iepriekš jau ziņots, ka 4. augustā kāds zēns nogrūsts no Londonas Teita modernās mākslas galerijas desmitajā stāvā izvietotās skatu platformas. Aculiecinieki laikrakstam "Telegraph" atklājuši notikušā detaļas.

Rafaela Monturi, kura bija ieradusies no Brazīlijas apskatīt Londonas galeriju, stāsta, ka redzēja medicīniskās palīdzības darbiniekus nesam kādu mazu ķermeni: "Mēs bijām liftā, kad redzējām, kā aizsteidzas apsardzes darbinieki un tiem pakaļ viss pūlis no desmitā stāva. Visi kliedza un raudāja. Mēs devāmies uz restorānu un dzirdējām, kā virs ēkas lido helikopteri."

Korinna Brūksa stāsta, ka izkāpusi no lifta, lai dotos uz skatu platformu, vien dažas sekundes pēc incidenta: "Uz platformas redzēju lielu pūli. Visi kliedza un divi vīrieši it kā kāvās, it kā turēja viens otru. Pieskrēju pie apsargiem un teicu, ka tur notiek kas nelāgs. Uzreiz pēc tam ieraudzīju sievieti, kura cenšas pārrāpties pāri platformas margām. Tad es steidzos lejā, jo nezināju, kas noticis - domāju, ka kāds uzbrūk ar nazi.