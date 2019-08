"Vajadzēja vienu spērienu, lai saņemtos un spēlētu kā agrāk!" Samoilovs par triumfu Maskavā

Samoilovs atzinīgi izteicās par latviešu izcelsmes amerikāni, kurš iepriekš bija pazīstams kā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs: "Čeiss ir ļoti progresējis, salīdzinot ar pagājušo gadu. Viņam ir ļoti labs lēciens. Līdz ar to viņam bloks varbūt nav tik tehnisks, bet augstums ir labs. Arī uzbrukumā, ja viņam labi piespēlē, viņš man šodien vienreiz pārsita pāri blokam. Pateicoties savam lēcienam, viņš arī danku konkursā NBA ir piedalījies. Spēlē viss būs pavisam savādāk. Tas nav kā treniņā. Varbūt esi no servju uzņemšanas nedaudz izsists, arī bloka augstums ar laiku tiek ietekmēts. Jo vēlāk uzlec blokā, jo ilgāk viņš skatās, kur ir bloks, un nolaiž bumbu zemāk. Tomēr viņi ar Patersonu ir vieni no galvenajiem pretendentiem uz uzvaru Jūrmalā. Amerikā viņi divas nedēļas spēlēja (Volejbola profesionāļu asociācijas (AVP) "Pro Beach" volejbola tūrē), vienā no turnīriem (Hermozabīčā) uzvarēja, otrā (Manhetenbīčā) - spēlēja finālā."