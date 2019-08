Meklēšana beigusies. Bezvēsts pazudušais Auders atrasts miris

Aiga Audera mirstīgās atliekas atrastas Latvijas un Igaunijas robežas piekrastē, līdz ar to laivotāja meklēšana ir beigusies.

Piektdien, 16. augustā, ap plkst. 8 no rīta Auders bija plānojis doties ceļojumā uz Roņu salu, bet pēc tam uz Abruka un Sāremā salu. Lai ar kajaku no Kolkas nokļūtu Roņu salā, nepieciešamas aptuveni astoņas stundas.

Sestdien, 17. augustā, Nacionālie bruņotie spēki sociālajā tīklā "Twitter" paziņoja, ka glābšanas koordinācijas centrs ("MRCC Rīga") saņēma informāciju par to, ka piektdien kāds vīrietis ar kajaku devies no Kolkas uz Roņu salu un pazudis.

Ceturtdien, 22. augustā, parādījās ziņas, ka Igaunijas piekrastē atrasts kajaks, ar kuru pārvietojies Aigis Auders. To pamanījuši vietējie iedzīvotāji, kas pastaigājušies pa pludmali.