Igaunijas parlaments balsos par neuzticības izteikšanu premjerministram

"Ar nožēlu jāteic, ka, būdams premjerministrs, Jiri Ratass nav spējis garantēt cienīgu Igaunijas vadību. Jiri Ratass nav spējis izveidot valdību, kas strādātu Igaunijas nākotnei. Tā vietā Igaunijai ir valdība, kas no pirmās dienas ir uzbrukusi dažādām sabiedrības grupām un šķeļ sabiedrību," paziņoja parlamenta opozīcijā esošā Reformu partija, kas rosinājusi neuzticības izteikšanu.

Dienu pēc valdības zvēresta došanas no amata atkāpās ārējās tirdzniecības un informācijas tehnoloģiju ministrs Marti Kūziks, kurš tiek turēts aizdomās par vardarbību ģimenē, bet jaunā ministre Kerta Kingo atteicās doties biežos komandējumos, tādējādi izraisot kritiku, ka tādējādi zūd jēga ārējās tirdzniecības ministra amatam.

Maijā arī Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida atzina, ka pašreizējā Centra partijas, EKRE un partijas "Tēvzeme" valdība varētu apdraudēt valsts ārpolitikas kursu un attiecības ar sabiedrotajiem. Šī vizīte plašsaziņas līdzekļu uzmanības lokā nonāca arī ar to, ka Lepēna bija nofotografējusies kopā ar Igaunijas parlamenta deputātu no EKRE Rūbenu Kālepu, abiem rādot balto pārākuma atbalstītāju vidū izplatīto "OK".