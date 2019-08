Atbildīgs un stingri kontrolēts process. Kas jāzina par suņu pārošanu?

Daudzi cilvēki suņu pārošanu ir iztēlojušies kā ikdienišķu procesu, kurā divu suņu saimnieki kopā salaiž divus mīluļus. Tomēr jāsāk ar to, ka suņus drīkst vairot tikai Latvijas likumdošanas ietvaros, turklāt tikai tos, kuriem ir ciltsraksti un saņemtas nepieciešamās atļaujas šim procesam.

Tajos tiek mācīta dzīvnieku turēšana, specifiskās un arī fizioloģiskās katras sugas dzīvnieku īpatnības - viss, kas jāzina ikvienam īpašniekam, kurš savu dzīvnieku pavairo. Svarīgi, ka suņu pavairošana drīkst notikt tikai tādos gadījumos, kad abu suņu (mātītes un tēviņa) saimnieki ir ieguvuši sertifikātu ar atļauju to darīt.

Cilvēki, kuri nodarbojas ar to likumīgi un atbilstoši visiem noteikumiem, zina, ka tas ir smags darbs.

Tās ir negulētas naktis, it īpaši dzemdību laikā un ar kucēniem. Tie saimnieki, kuriem nav pieredzes, kuru mīluļi nav šķirnes suņi vai kuru suņi nav nokārtojuši kādu no pārbaudēm, nedrīkst nodarboties ar suņu pavairošanu," strikti norāda speciāliste.

​Svarīgi zināt, ka mēdz būt arī gadījumi, kad pat tie suņi, kuriem ir ciltsraksti, var būt nederīgi pēcnācēju radīšanai. "Visu nosaka ārsta pārbaudes. Pat ja izstādēs dzīvniekam var būt labi novērtējumi, tam var būt kāda iedzimta kaite, līdz ar to viņu nedrīkst pavairot tālāk, lai patoloģijas nemantotu kucēni."

Kad ir izietas nepieciešamās veselības pārbaudes un labturības kursi, suņa saimniekam par savu ieceri vairot mīluli ir jāziņo klubam, no kura tiek saņemta atļauja veikt suņa pārošanu.

Klubs ir tā organizācija, kas uzrauga, vai viss ir kārtībā, vai process notiek likumīgi, pārstāvji no kluba nāk apraudzīt kucēnus un pārbaudīt, vai tiem ir laba veselība.

Saimnieki savam sunim partneri var meklēt gan Starptautiskajā kinoloģiskajā federācijā, kurā ir biedri no visas pasaules, gan arī Latvijas ietvaros, piemēram, izstādēs, caur klubu vai paziņām. Kad vēlamais partneris ir atrasts, klubā abas puses slēdz speciālu līgumu par suņu pārošanu. "Šeit cilvēkiem jāzina, ka vienošanās par suņu pavairošanu notiek caur klubu, ar oficiāliem dokumentiem, tādēļ uzskats, ka pietiek ar divu cilvēku savstarpēju vienošanos par suņu pārošanu, ir nepareizs," bilst Repša.

Kucītes drīkst tikt pārotas no 15 mēnešu līdz astoņu gadu vecumam, turklāt tām drīkst būt ne vairāk kā viens metiens gadā. Savukārt tēviņus drīkst sākt pārot no gada vecuma, tiem konkrēts pārošanās skaits gadā nav noteikts, to katrā gadījumā atsevišķi atrunā ar klubu.