Tiesa uzdevusi piešķirt patvēruma statusu Latvijā Krievijas pilsonei

Krievija pilsone pagājušā gada nogalē vērsās Valsts robežsardzē ar iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, jo Krievijā viņai draud vajāšana no Krievijas iedzīvotājiem politisko motīvu dēļ. Sieviete apgalvoja, ka viņu mēģināts piekaut vai pat nogalināt.

Personiskajā intervijā sieviete papildus norādīja, ka kopš Vladimira Putina valdīšanas sākuma Krievijā tiek pārkāptas vai ierobežotas iedzīvotāju cilvēktiesības. Ja Krievijā kāds vēlas paust savas domas vai gribu, kas nesaskan ar valdības viedokli, šo personu sāk vajāt. Par izteicieniem saistībā ar Krimas aneksiju un to, ka Putins ir atbildīgs par kara ierosināšanu Donbasā un atbalsta šo karu ar ieroču piegādi, var saukt pie kriminālatbildības.

Krievijas iedzīvotāju attieksmi pret sievieti ilustrē 2017. gada 31. janvārī Krievijas ciematā Bora, kur tajā brīdī bija viņas dzīves vieta, notikušais gadījums. Toreiz janvārī sieviete, atrodoties viena mājās, ap pulksten diviem naktī dzirdēja, ka kāds, visticamāk ar kājām, sācis skaļi dauzīt pa viņas mājas ieejas durvīm. Sieviete dzirdējusi vīriešu balsis un lamu vārdus, pēc balsīm atpazīstot dažus no vietējiem ciemata puišiem. Puiši teikuši, lai atver viņiem durvis, jo vēlas ar viņu parunāt par to, ka viņa ļoti nejauki izsakās, kas apkārtējiem cilvēkiem nepatīk.

Ieraugot, ka puiši atkāpušies no ieejas durvīm, sieviete saģērbās un izgāja ārā no mājas, lai aizslēgtu durvis no ārpuses un paslēptos blakus esošajā nepabeigtajā ēkā.