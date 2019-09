Raidījums: "Elektroniskās naudas iestādes" var potenciāli izmantot, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas

Raidījums skaidro, ka "Revolut" un tam līdzīgi uzņēmumi ir "elektroniskās naudas iestādes". Tā piešķir kontu un fizisku vai arī elektronisku karti, uz kuru var saņemt līdzekļus un tos tērēt - veikalos, internetā, arī izņemt skaidrā naudā. Pēc šādas sistēmas strādā daudzi uzņēmumi, Latvijā tādi ir pieejami desmitiem. Tās no bankām atšķir nosacīta anonimitāte - piemēram, "Revolut" ir reģistrēta Lielbritānija un tai, atšķirībā no Latvijā vai citur Eiropas Savienībā licencētām bankām, nav pienākuma informēt Valsts ieņēmumu dienestu par to, kas ir tās Latvijas klienti. VID skaidro - arī caur Lielbritānijas nodokļu administrāciju to noskaidrot neizdodas.