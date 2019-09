Kuras Zodiaka zīmes visu dzīvi uztur ciešas attiecības ar saviem vecākiem?

Vēzis

Emocionālie un jūtīgie Vēža zīmes pārstāvji dievina, kad kāds pret viņiem izrāda rūpes, liek viņiem justies vajadzīgiem un ik pa laikam paslavē. Kurš gan cits to var to izdarīt tik labi, kā vecāki? Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji ļoti novērtē savu vecāku izrādītās rūpes un nekad neaizmirst to maigumu. Vēži labprāt dzīvo ar vecākiem vai regulāri viņus apciemo. Tiesa, astrologi brīdina, ka dažās ģimenēs šāda tuvība var novest līdz neveselīgam attiecību modelim, kurā vecāki sāk pārmērīgi izmantot savus bērnus.