Norautas galvas, bērnu pornogrāfija un sekss ar dzīvniekiem

Kā vēsta "The Verge", darbs "Facebook" satura moderatoru komandā ir ārkārtīgi sarežģīts un morāli grūts. Tiek norādīts, ka viens cilvēks miris, bet pārējie baidās par savu dzīvību. Norautas galvas, bērnu pornogrāfija un sekss ar dzīvniekiem - katru dienu "Facebook" parādās tūkstošiem šādu ierakstu. Mēs to visu neredzam, jo par nevēlamu ierakstu izņemšanu rūpējas sociālās vietnes satura moderatori. Bet cik gan panesams darbs diendienā redzēt cilvēces tumšāko pusi?

Atlijs strādāja naktsmaiņas “Facebook” moderatoru komandā Tampabejā. Viņa darbavietu pārvaldīja profesionālo servisu sniedzējs "Cognizant". Šeit vairāk nekā 800 darbiniekiem katru dienu nācās saskarties ar lielu spiedienu no vadības puses, kuri vēlējās panākt, lai izdotos sasniegt "Facebook" uzstādītos normatīvus.

Tiek norādīts, ka Tampabejas komandai neizdevās sasniegt 98% precizitātes rādītājus – šis birojs dzēsa "vien" 92% no aizliegtā satura, līdz ar to – tas kļuva par vājāk strādājošo moderācijas biroju Ziemeļamerikā.

Tiesa, visiem "Facebook" satura moderatoriem ir jāparaksta līgums 14 lappušu garumā par to, ka viņi nedrīkst nevienam atklāt to, kas notiek moderācijas birojā. Tāds pats līgums bija jāparaksta arī Atlijam.

"Stress krājās, bez šaubām. Es centos darīt visu, lai uzlabotu viņa mentālo stāvokli. Atlijs pastāvīgi baidījās, ka viņu atlaidīs," teica viens no bijušajiem moderācijas biroja menedžeriem.

Tomēr viss mainījās 2018. gada 9. marta vakarā, kad Atlijs pēkšņi zaudēja samaņu un nokrita pie sava galda. Viņa kolēģi pamanīja, ka vīrietis ir zaudējis samaņu un izkrita no biroja krēsla. Divi viņa kolēģi mēģināja veikt sirds masāžu, kamēr darba vadītājs izsauca ātro palīdzību.

"Cognizant" birojs Tampabejā atrodas diezgan nomaļā vietā, netālu no parka, un tas tumsā ārēji netiek izgaismots, tieši tādēļ ātrās palīdzības ekipāža zaudēja laiku, kamēr atrada pareizo ēku. Viens no darbiniekiem sacīja, ka ātrā palīdzība ieradās 13 minūtes pēc pirmā izsaukuma, un šajā laikā Atlijs jau sāka kļūt zils.

Mediķi nekavējoties aizveda Atliju uz slimnīcu, bet atsevišķiem darbiniekiem no redzētā iestājās šoks – viens no Atlija kolēģiem devās uz atpūtas telpu, kur skaļā balsī sāka lūgties. Citi notikušajam nepievērsa uzmanību un turpināja darbu, it kā nekas nebūtu noticis.