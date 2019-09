Sešas valstis, kuras mainījušas galvaspilsētu. Kāpēc?

Indonēzijas valdība gatavojas pārcelt savu galvaspilsētu uz Borneo salas austrumiem, tā 26. augustā pavēstīja prezidents Džoko Vidodo, iezīmējot jaunu posmu centienos pārcelt valsts politisko centru projām no pārslogotās megapoles Džakartas. Valstis dažkārt mēdz pārnest galvaspilsētas no vienas pilsētas uz citu dažādu iemeslu dēļ, Indonēzija nav pirmā. BBC sniegusi iespēju atminēties pazīstamākos galvaspilsētu maiņas piemērus no salīdzinoši nesenas vēstures.