Raidījums: Viesstrādnieki sūdzas, ka uz darbiem Latvijā atvilināti ar viltu

LTV ziņo, ka sludinājumi par darbu zemnieku saimniecībā "Ozolu mājas" Kirgizstānas iedzīvotājiem solīja līdz 2000 eiro lielu algu par darbu kūdras purvā. "de facto" vēsta, ka kāds Kirgizstānas iedzīvotājs Oļegs uz šādu sludinājumu atsaucies un Biškekā ticies ar no Latvijas atbraukušu vīrieti.

"Kurš jums to teica? Tādas sarunas nav bijis, mēs to neteicām. Mēs jums par vienu kubikmetru maksāsim 0,71 centu".

Raidījums gan uzsver, ka Oļegam nav pierādījumu, ka viņš tiešām saņemtu tik maz. Viņš nesagaidīja savu pirmo algu un aizmuka no Latvijas jau pēc dažām dienām. Tomēr "de facto" runāja ar vēl vienu pieaicināto viesstrādnieku, kurš joprojām atrodas Latvijā.

Arī viņš neatkarīgi no Oļega apgalvoja, ka saņem 500 eiro par 20 nostrādātām dienām, kas ir četras reiz mazāk nekā cerēts. Turklāt, lai to nopelnītu, ar rokām esot jāpārkrauj 27 tonnas kūdras dienā. Par to, ka "Ozolu māju" viesstrādnieki bija neapmierināti, zin teikt arī Laugas purvā pie Inčukalna.