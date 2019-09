Rosina pārbaudi par Muižnieka komandai izmaksātajām prāvajām kompensācijām

"Tas, kas šinī gadījumā varbūt izskanējis par vairāk atlīdzībām, nekā ir noteikts koplīgumā, ir saistīts ar to, ka aizgāja prom cilvēki no vadības, kuru zināšanu nonākšana citās valsts vai privātās augstskolās (...) varētu būt universitātei ļoti neizdevīga, tāpēc ar šiem cilvēkiem ir diezgan skarbi konfidencialitātes noteikumi. Un faktiski tā nosacīti viena mēnešalgai ir uzlikta pa virsu," komentējis Grantiņš.

Straube skaidrojis, ka ir saņēmis pieprasījumu no LU Senāta dot skaidrojumu par kompensāciju lietu. "Līdz ar to mēs skatīsimies tās lietas, un tad, kad būs skaidrība, tad mēs varēsim kaut ko komentēt. Šobrīd es vēl neesmu tos papīrus visus redzējis, tāpēc es nemācēšu teikt, bet tas, ka ir neapmierinātība, un līdz ar to tad cilvēki grib zināt, vai tas viss ir korekti, tas ir bijis."

Kā atzīmē raidījums, Muižnieks ap sevi bija pulcējis politikai pietuvinātus cilvēkus. Par vienu no trim prorektoriem kļuva bijusī izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete no "Vienotības". Administrācijas vadītājs bija Nacionālās apvienības biedrs Grantiņš. Administrācijas juriste Anda Ozola pirms desmit gadiem kandidēja Rīgas domes vēlēšanās vienā sarakstā ar Aināru Šleseru un Andri Ameriku, bet vēlāk pievienojās Latvijas Zaļajai partijai. Bijušajā iekšlietu ministra Riharda Kozlovska "Vienotība" padomniecei Dacei Tolai universitātē tika finansējumu līgumu koordinatores amats. Kādu laiku Muižnieka padomnieks bija Didzis Šēnbergs no "Vienotības". Rektora biroju vadīja Eihentāle no "Vienotības". Muižnieka vietniece bija ilggadējā Rīgas domniece un bijusī tieslietu ministre no Nacionālās apvienības rindām Baiba Broka. Grantiņš, Broka un Ozola bija arī komisijā, kas rīkoja rektora vēlēšanas.