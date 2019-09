Ko " sarkanā bumba ar liesmojošo asti ", kas pirmdienas, 9. septembra, vakarā pārsteidza Latvijas iedzīvotājus, nozīmē Latvijas zinātniekiem? Kāpēc bolīds atšķiras no meteorīta? Kā entuziasti šādas parādības var izpētīt pašu spēkiem? Kurš no kosmiskajiem objektiem nodēvēts baisi – par "pastardienas bolīdu"? Interesantus faktus par kosmosa procesu sekām uz Zemes sarunā ar portālu "Apollo" atklāj astronoms Ilgonis Vilks.

Kā saprast, vai objekts varētu būt piezemējies?

Viena no pazīmēm ir troksnis, atklāj Vilks. "Tāpēc es uzreiz "Twitter" uzdevu jautājumu – vai ir dzirdēts troksnis?

Kas notiktu, ja šāds bolīds ietriektos Zemē?

Meteorīts? Meteors? Bolīds?

"Meteorīts ir tad, kad objekts ir nokritis uz zemes un to var paņemt rokās. Ja meteors jeb krītošā zvaigzne, ko bieži var redzēt, ir ļoti spožs, tad to dēvē par bolīdu.

Viņš piebilst - ja kādam ir interese, šo bolīdu iespējams arī izpētīt vairāk – saprast, cik ilgs bijis tā lidojums, fiksējot lidojuma trajektoriju. Taču kameras, kuras to fiksējušas, lielākoties ir platleņķa, tāpēc trajektorija ir izkropļota un ir grūti precīzi noteikt, kur tas aizlido.

Vārds bolīds ir cēlies no grieķu vārda bolis (βολίς), kas nozīmē "zibens uzplaiksnījums". Šo terminu astronomi lieto, lai aprakstītu uguns bumbas, kas ir spilgtākas nekā ierasts. Pastāv arī superbolīdi, kas ir vēl spilgtāki par bolīdiem. Viens no zināmākajiem pēdējā laika superbolīdiem ir Čeļabinskas meteors, kurš par meteorītu tapa 2013. gada 15. februārī. Bolīdu sastāvs var būt dažāds - gan metālisks un akmeņains asteroīds, gan ledus komēta, kas sastāv no amonija un metāna. Atmosfēras pretestības un berzes dēļ bolīds uzliesmo ar noteiktu spēku un spilgtumu.