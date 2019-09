Zodiaka zīmes, kuras uzskata, ka pasaule griežas ap viņiem

Mežāzis

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji dzīvo ar pārliecību, ka viņiem pilnīgi viss ir atļauts. Mežāža zīmē dzimušajiem nevajag pierādīt, ka viņi ir lieliski - viņi to paši ļoti labi apzinās. Šie zemes stihijas pārstāvji pārvietojas pa pasauli tā, it kā tā viņiem piederētu. Šie cilvēki jūt, ka viņiem šajā dzīvē ir ļauts darīt visu, ko vien viņi vēlas. Ja šīs Zodiaka zīmes pārstāvji nokļūst varas pozīcijās, viņi ātri vien var kļūt ciniski un pat korumpēti.

Jaunava

Pragmatiskie Jaunavas zīmes pārstāvji ir ļoti prasīgi - ja viņi kaut ko vēlas, viņi neapstāsies, līdz nebūs to ieguvuši. Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji dzīvo ar misijas apziņu un ļoti nesaudzīgi vēršas pret jebkuru, kurš uzdrošinās apstrīdēt viņu idejas. Zem šī zvaigznāja dzimušie uzskata, ka viņu viedoklis ir likums .

Lauva

Glaimi, komplimenti un dāvanas - lūk ko no dzīves vēlas Lauvas zīmes pārstāvji. Viņi vēlas nepārtrauktu atzinību un to nemitīgi pieprasa no saviem draugiem un tuviniekiem. Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji par sevi ir tik augstās domās, ka automātiski pieņem, ka viņus dievina arī cilvēki, kuri viņus nemaz nepazīst. Lauvu dzīvē viņi ir karaļi un visa pārējā pasaule ir tikai un vienīgi viņu galms.