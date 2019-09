Valdība dod zaļo gaismu teritoriālās reformas turpināšanai

VARAM atgādina, ka patlaban 59 no 119 pašvaldībām neatbilst likumā "Par pašvaldībām" noteiktajiem kritērijiem un prasībām.

Ministrija norāda, ka, neraugoties uz iedzīvotāju skaitu, funkcijas visām pašvaldībām ir vienādas, taču daudzas mazās pašvaldības nespēj izpildīt visas likumos noteiktās funkcijas un līdz ar to nevienlīdzība pašvaldību starpā turpina pieaugt. Proti, administratīvās izmaksas vien pašvaldībās svārstās no 50 līdz 200 eiro uz vienu iedzīvotāju un tikai 28 pašvaldībās tās ir mazāk nekā 7% no pašvaldības budžeta.