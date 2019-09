Purvciemā no devītā stāva izkrīt vīrietis un iet bojā

Ceturtdien, 19. septembrī, Dzelzavas ielas iedzīvotāji ziņojuši par, iespējams, izdarītu slepkavību. Pēcpusdienā sētniekam nācās mazgāt asinis no lieveņa, kas palikušas pēc kāda vīrieša, kurš vai nu izmests, vai pats izlecis no mājas devītā stāva loga. Raidījums "Degpunktā" atklāj detaļas par notikušo no notikuma vietas.