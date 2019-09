Vai rīdziniekiem par atkritumu izvešanu būs jāmaksā vairāk? Pirmdien izlems uzņēmuma "Tīrīga" nākotni

Sadaļa, kas varētu samazināt tarifu, ir ienākumi no sašķiroto atkritumu pārdošanas. Tomēr šajā ailē visos 20 gados ierakstīta nulle. Līgumā nav minēts, kas saņems ienākumus no pārstrādei derīgajām izejvielām. Pašlaik Latvijā 90% no visa pārstrādājamā iepakojuma uzpērk divi uzņēmumi, kopumā ar 16 miljonu eiro apgrozījumu gadā. Viens no tiem ir "Latvijas zaļais punkts", kas cieši saistīts ar "Tīrīgu" veidojošo firmu "Eco Baltia vide".