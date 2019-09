Nežēlīgā dubultslepkavība un apsūdzētā pašnāvība Madonas pusē: atklājas iespējamie motīvi

Divu cilvēku nežēlīga slepkavība notikusi Zosu purvā. Šeit joprojām atrodams ekskavators, kurā apšaudes brīdī atradies viens no upuriem. Dažus metrus nostāk – pie baltas degvielas tvertnes – redzama asins peļķe, tur gulējis otrs bojāgājušais. Abi strādnieki purvā darbojušies jau no agra rīta, taču darbus pārtraucis kāds vīrietis, kas ar automašīnu piebraucis pie kūdras ieguves vietām, izkāpis no spēkrata un no salona izņēmis ieroci, atklāj raidījums.