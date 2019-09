Par spiegošanu Krievijas labā bijušajam LDz darbiniekam būs jāizcieš trīs gadu cietumsods

Apsūdzētais AS "Latvijas Dzelzceļš" ceļu meistars Aleksandrs Krasnopjorovs (centrā).

Augstākā tiesa (AT) noraidījusi spiegošanā Krievijas labā apsūdzētā AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ceļu meistara Aleksandra Krasnopjorova advokāta kasācijas sūdzību. Vīrietim būs jāizcieš trīs gadu un divu mēnešu cietumsods, informē AT.