Glābējsilītes stāsti - 10 gadi kopš pirmās silītes Latvijā

Pirms 10 gadiem Latvija kļuva par vienu no valstīm, kurās darbojas glābējsilītes. No Baltijas valstīm Latvija bija pirmā, dažus mēnešus vēlāk sekoja Lietuva, bet Igaunijā vēl to tikai plānots darīt. Šobrīd Latvijā darbojas astoņas silītes.