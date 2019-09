"Ekstrasensu cīņu" jaunajā sezonā iekļuvuši divi rīdzinieki

To, kā viņiem izdosies tikt galā ar pārbaudījumiem, var vērot sestdienās pulksten 19:30 kanālā “TNT”.

53 gadus vecais rīdzinieks Ivo Puriņš ir vecākais no “Ekstrasensu cīņu” 20. sezonas dalībniekiem.

Viņš sevi dēvē par senās maiju cilts maģisko tradīciju pēcteci. No senākajiem Dienvidamerikas cilts pēctečiem viņš saņēma iesvētību, kur viņam tika iemācīti “laika līniju apskatīšanas paņēmieni”.

Ivo apgalvo, ka viņš atceras pats savu iepriekšējo dzīvi, un viņa kā ekstrasensa liktenis bija jau iepriekš nolemts no augstāko spēku puses.

Jaunībā viņš strādāja par pavāru konditorejā, kā arī ugunsdzēsēju, bet pēdējos 20 gadus viņš cenšas dzīvot ārpus sabiedrības, neizmantojot nevienu no civilizācijas priekšrocībām.

Viņš pastāstīja, ka kopš bērnības svešinieki ar viņu esot gribējuši runāt uz ielas, sajūtot no viņa neparastu pievilkšanas spēku, taču praktizēt savas ekstrasensa spējas viņš sāka tikai 39 gadu vecumā, pakāpeniski pārejot no masāžām un manuālas terapijas uz mistiskiem austrumu paņēmieniem. Pēc viņa teiktā, viņš nākotnē notiekošo redz kā faktu, apgalvojot, ka var nedaudz mainīt šo likteņu līniju virzienu. Savās darbībās viņš izmanto akmeņus no Hirosimas, la atjaunotu savu enerģijas līdzsvaru.