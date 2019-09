Tiesu medicīnas eksperti noteikuši "Danske Bank" Igaunijas filiāles vadītāja nāves iemeslu

"Tagad to apliecinājis arī tiesu medicīnas eksperts. Arī visas darbības, kas pēdējo dienu laikā veiktas "Danske Bank" krimināllietas izmeklēšanas ietvaros, nav devušas iemeslu apšaubīt šo Aivara Rehes nāves cēloni," teikts Ģenerālprokuratūras paziņojumā.

Kā ziņots, pagājušajā pirmdienā policija sāka Rehes meklēšanu, saņemot ziņu, ka no rīta viņš no savām mājām Tallinas Piritas mikrorajonā devies pastaigā un nav atgriezies. Meklēšanas darbi mežā netālu no Rehes mājām turpinājās divas dienas, bet trešdien tuvinieki viņu atrada mirušu savas mājas dārzā, ko policija nebija pārbaudījusi, paļaujoties uz viņa tuvinieku iepriekš sniegto informāciju.