LVB: "Kaķu pilsētas" projekts apdraud dzīvniekus un sabiedrību

Lai gan Rīgas dome un projekta iniciatori publiskajā komunikācijā uzsver, ka idejai ir arī speciālistu atbalsts, tā neesot taisnība. Latvijas Veterinārārstu biedrības vēstuli, kurā detalizēti izklāstīts, kāpēc nedrīkst pieļaut tik lielas klaiņojošo dzīvnieku kolonijas veidošanu, Rīgas dome ir ignorējusi, vispār nesniedzot uz to atbildi.

Projekta īstenotāju solītā dzīvnieku attārpošana un vakcinācija nepasargāšot apkārtējos no inficēšanās. Ielas kaķi ir daudzu dzīvībai bīstamu slimību pārnēsātāji. Kaķu slimību speciālisti uzsver, ka ir ļoti svarīgi kaķus turēt mazās kolonijās. Daļa no slimībām ir bīstamas tikai citiem kaķiem, bet diemžēl kaķi pārnēsā arī, piemēram, toksoplazmozi, tā dēvēto «kailo ēdi», Bartonellas baktēriju un citas infekcijas, kas ir bīstamas arī cilvēkiem.

Kaķis ir izteikti teritoriāls individuālists, kuram sociālo attiecību veidošana ar citiem kaķiem ir stresa pilna. Līdz ar to projekta ideja par 100 kaķu iesprostošanu ierobežotā teritorijā neatbilst dzīvnieku interesēm un tiem radīs paaugstinātu stresu. Stress kaķiem izraisa urīnceļu iekaisumus, palielina agresiju un noved pie savstarpējiem ķīviņiem. Tam seko pastāvīgas ciešanas no sāpēm un emocionālā diskomforta, daļa kaķu no iegūtajām infekcijām aizies bojā.