KNAB aizturētā Eigima parādsaistības sasniegušas pusmiljonu eiro

Lai arī Eigims ir vairāku uzņēmumu līdzīpašnieks un īpašnieks, vienīgie viņa ienākumi pērn bijuši alga domē - 23 074 eiro -, kā arī 2,42 eiro, kas saņemti kā procenti no bankas, lai arī nekādus uzkrājumus bankā viņš nav deklarējis. Domē Eigims darbojies vairākās komisijas, kā arī bijis pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja pārstāvis laikā, kad ieņēma arī pilsētas mēra amatu.

Eigimam pērn piederējušas kapitāldaļas SIA "VK Alfa", AS "Ķīmiskās šķiedras rūpnīca", AS "Stalkers D", SIA "Atpūtas komplekss "Stalkers"" un SIA "Sadzīves centrs "Kristāls"". Viens no šiem uzņēmumiem šogad jau likvidēts, vairāki apturējuši saimniecisko darbību, liecina "Firmas.lv" informācija.