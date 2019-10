"Vairāk grādu, maksā mazāk..." Ziedoņdārzu apsēduši odekolona dzērāji

Parka apkaimes iedzīvotājs Ģirts Lakstīgala stāsta par situāciju Ziedoņdārzā. Viņš kopā ar vairākiem domu biedriem vāc parakstus, lai no veikalu plauktiem izņemtu tur nopērkamo odekolonu.

"Viens mūsu arguments – vai tas ir denaturēts. Otrs – odekolons ir dzēriens, no kura apreibinās, un veikals zina, kādam nolūkam to pērk, un cilvēki ar odekolonu nedomā smaržoties. Vēl to pārdod nakts laikā, kā arī šis dzēriens ir pieejam nepilngadīgiem, mazgadīgiem bērniem. Tas, ka likumā nav rakstīts, ka nedrīkst pārdod odekolonu, nestrādā.