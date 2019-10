29 gadus vecā Ametista Relma no Bristoles pilsētas Lielbritānijā kļuvusi par sensāciju ar pagalam neparastu paziņojumu vietējā televīzijas šovā - sieviete apgalvojusi, ka pēdējo 12 gadu laikā pārsvarā ir mīlējusies ar spokiem.

Sieviete, kura ir profesionāla "garīgā padomdevēja" par savu samērā mistisko pieredzi stāstījusi Lielbritānijā populārajā televīzijas sarunu šovā "ITV This Morning". Sarunas laikā Ametista tāpat arī atklājusi, ka viņu īpaši neinteresē vīrieši, kas sastāv no miesas un kauliem - viņa dod priekšroku mīlniekiem no aizsaules.