Video: "Tas ir kā brīdinājums viltus ziņu autoriem." Neidam draud līdz pieciem gadiem cietumā

Kriminālprocesa likums paredz, ka lietu var skatīt aiz slēgtām durvīm, ja kāds no apsūdzētajiem ir nepilngadīgs.

Saskaņā ar apsūdzību, 2018. gada pavasarī un vasarā dažādās interneta vietnēs personas publicēja nepatiesas ziņas ar tādiem nosaukumiem kā "Foto: Traģēdija! Tikko Rīgā sabrucis tirdzniecības centrs "Alfa". Simtiem cilvēki gājuši bojā", "No cietuma izbēguši divi vīrieši, kuri tiek turēti aizdomās par slepkavību. Esi uzmanīgs!" un "No Olaines cietuma izbēdzis notiesātais; iespējams, uzturas Rīgā vai Daugavpilī", aģentūru LETA informēja prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Lai radītu ticamu iespaidu, ka šādi fakti ir notikuši, viltus ziņām pievienotas uzskatāmas fotogrāfijas un pēc iespējas ticamāk aprakstīti it kā notikušā apstākļi.

Valsts policija iepriekš paziņoja, ka par katru ar maldiem ievilinātu apmeklētāju personas saņēma naudu no interneta reklāmas uzņēmumiem, kuri labprāt ievietoja savu reklāmu šādos resursos. Personu noziedzīgi iegūtie ienākumi bija tieši atkarīgi no ievilināto apmeklētāju skaita.

Majevska uzsvēra, ka šī ir pirmā lieta Latvijā, kur personas apsūdzētas par huligānismu internetā. LETA jau vēstīja, ka viens no apsūdzētajiem ir Niks Endziņš, kurš plašāk pazīstams kā mūziķis Neids.

Vēl viens apsūdzētais ir mūziķis lvars Grundmanis, kurš uzstājas ar segvārdu Cunami, vēstīja "TV3 Ziņas". Savukārt trešais apsūdzētais ir nepilngadīgais Artūrs no Madonas, kuram uz tiesu līdzi ieradās arī mamma, vēstīja "LNT Ziņas". Apsūdzētie no žurnālistu jautājumiem izvairījušies. Grundmanis no "TV3 Ziņu" taujāšanas aizmucis, bet Endziņš atbildējis ļoti izvairīgi. Prokurore informējusi, ka abi nožēlojot sastrādāto.