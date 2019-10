Grētas Tūnbergas slavas dēļ mazā māsa saskaras ar sistemātisku apcelšanu un iebiedēšanu

Apcelšana galvenokārt izpaužas tiešsaistē. Grēta avīzē uzsvēra, ka viņas ģimene cieš vairāk no pazemojumiem, kā viņa pati.

"Cilvēki, kuri raksta draudus un mani ienīst, to dara visai manai ģimenei, pat mazajai māsai. Atšķirība starp mani un cilvēkiem, kuri palikuši mājās, ir tā, ka es vienmēr esmu ceļā un nepieejama," viņa sacīja. Ģimenei gan nākoties regulāri ziņot par draudiem policijai.

Grēta Zviedrijas avīzē arī dalījās vairāk par to, kā viņa sagatavojās savai ANO runai septembrī . Viņa sacīja, ka jau vairākus mēnešus domājusi par runu, kurā viņa apsūdz politiķus par viņas jaunības zagšanu, un ka viņa vēlas pārliecināties, ka tā "vaino un apkauno" pie varas esošos cilvēkus.

Uz jautājumu, vai viņa saņem palīdzību runu sagatavošanā, viņa atbildēja: "Kad runa ir pamatoti pabeigta, es to nosūtu vairākiem zinātniekiem. Viņi vienmēr ir atšķirīgi, atkarībā no tā, kurš ir kādas jomas eksperts. Parasti saņemu atbildi dažu stundu laikā. Komentāri, piemēram: "Šeit jums vajadzētu to pievienot" vai kaut ko izmainīt, ja fakti ir nepareizi vai maldinoši."