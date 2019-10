"Un šovs var sākties!" Kolorītā latgaliete Margarita jau atkal satricina "X Faktora" skatuvi

Piecu bērnu māmiņa no Rēzeknes, traktoru remontētāja un Latgales popularizētāja šoreiz pārsteidza visus, izpildot spēcīgo dziesmu "You Raise Me Up". Tomēr bez sava dziedājuma Margarita paspēja uz skatuves kārtīgi izjokoties, sasmīdināt žūrijas locekļus un pat padziedāt bez pavadījuma.