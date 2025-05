"Esam vīlušies par Ukrainas lidostu reakciju..." "Ryanair" izpilddirektors nosoda Ukrainu

O'Līrijs norādīja, ka "Ryanair" varētu pārvadāt līdz 5 miljoniem pasažieru uz un no Ukrainas jau pirmajā gadā pēc miera līguma noslēgšanas, bet otrajā gadā – līdz pat 10 miljoniem.

"Milzīga peļņas gūšana no tukšām lidostām nav pareizais ceļš," viņš piebilda.

Pēc O'Līrija teiktā, "Ryanair" pēc kara varētu lidot uz līdz pat 30 Eiropas galamērķiem no Ukrainas lidostām, tostarp Kijivas un Ļvivas. Reisi no Odesas būs atkarīgi no šīs lidostas skrejceļa stāvokļa.