Horoskops sestdienai - 24. maijam

Sestdiena piedāvā maiguma un stabilitātes sajaukumu. Mēness pārceļas no jūtīgā Vēža uz pašpārliecināto Lauvu, un līdz ar to arī mūsu enerģija mainās – no emocionālas ievirzes uz vēlmi izpausties, iziet sabiedrībā, sajust dzīves garšu. Rīts piemērots klusai tuvībai, laiskai atpūtai vai mājas aktivitātēm, bet pēcpusdiena kļūst dinamiskāka, ar vēlmi būt redzamiem un iedvesmot citiem. Attiecībās – no drošības pie kaisles, no klusuma pie komplimentiem. Ideāla diena mīlestībai, kas gan silda, gan aizrauj.