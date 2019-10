Ar Šķēli un Šleseru netieši saistīts uzņēmums vēlreiz nesaņem atļauju vest kravas caur Lietuvu

"Galvenais apstāklis - administrācijai radās aizdomas, ka "LGC Cargo" biznesa plānos saskatāmas tranzīta pazīmes. Par to var spriest no līnijām, kurām tika lūgta atļauja, - šai gadījumā no Lietuvas robežas ar Latviju un no Lietuvas robežas ar Baltkrieviju līdz robežai ar Kaļiņingradas apgabalu," skaidrojis Rašomavičs.