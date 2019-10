LIZDA draud ar pedagogu protestu martā

"Tie ir vadošie politikas īstenotāji izglītības nozarē, kas to apliecinājuši, tomēr, ja mūs nesadzirdēs, tad notiks protesta akcijas," norādīja Vanaga.

Arodbiedrības priekšsēdētāja uzsvēra, ja gadījumā martā nauda pedagogu algām netiks rasta, tad LIZDA protesta akcijā aicinās piedalīties visus arodbiedrības biedrus un izvērst tādas, ka to rezultātā pienāks "lūzuma punkts" un nākamajiem pedagogu atalgojuma grafika soļiem arodbiedrībai finansējums vairs nebūs jāgaida.

LIZDA atgādina, ka pedagogu darba algas paaugstināšanas grafiks paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra pedagogu mēneša zemākā darba algas likme pieaugs no 710 līdz 750 eiro, bet 2020. gada septembrī paredzēts pieaugums no 750 līdz 790 eiro.