Teju miljards eiro "karājas gaisā". Kas ir VID lielākie parādnieki?

"Banku kontiem citreiz redzēti inkaso, gan jau tādi pirmstermiņa nodrošinājumi, kaut kādas hipotēkas vai aizliegumi pārreģistrēt valdes locekļus, tas viss notiek diezgan laikus no VID puses. No uzņēmēju puses ne vienmēr liekas likumīgi vai forši, bet kaut kādu kompromisu tur parasti var atrast, lai uzņēmums varētu mierīgi turpināt darboties," papildina Taukučs.

Cik daudz no šī un vēl vairākiem citiem miljonu parādniekiem izdosies atgūt līdzekļus, daļēji atkarīgs no maksātnespējas administratora. Savulaik daļa no tiem pieķerti negodprātīgā rīcībā, savās interesēs izpumpējot milzu daļu no atgūtajiem līdzekļiem. Šāda prakse gandrīz esot izskausta, taču pirms pāris gadiem nozarē sāktās reformas augļi gan vēl attīstās– rezultātu varēšot vērtēt vēl pēc dažiem gadiem, kad būs noslēgušies daudzi seni maksātnespējas procesi. Dati par iepriekšējiem diviem gadiem joprojām liecina par daudziem novēlotiem maksātnespējas procesiem un pirms tam iztukšotiem uzņēmumiem.