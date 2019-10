"Ērkšķu" šovā izbalsota Aiva - divu bērnu mamma, kas piedzīvojusi seksuālo vardarbību

Meiteņu iekšējā balsojumā jau otro reizi visbiežāk tika nosaukts Mārītes vārds, uzsverot, ka viņa ne tikai nepiedalās nodarbībās, bet arī spēlējot dubultu spēli un kameru priekšā uzvedoties pavisam citādāk, nekā tad, kad to tuvumā nav.

Meiteņu domas par Aivas spēkiem apliecina arī viņas teiktais, uzzinot rezultātus: “To, ko man vajadzēja, es te atradu. Es dabūju vēl vairāk – arī foršas draudzenes. Es jūtos labi! Es tomēr esmu skaista meitene, ļoti daudzi cilvēki man to ir likuši saprast. Tā kā atbrīvošos no saviem kompleksiem, sākšu normāli pievērsties sev, rūpēšos par bērniem un uzlabošu savu dzīvi!,” dodoties prom no projekta apņēmības pilna ir Aiva.