Leonardo Di Kaprio pozē ar Grētu Tūnbergu un velta viņai atzinīgus vārdus

"Cilvēces vēsturē ir daži brīži, kad balsis kļūst skaļākas tik svarīgos momentos un tik transformatīvos veidos - bet Grēta Tūnberga ir kļuvusi par mūsu laiku līderi," rakstījis Di Kaprio. "Vēsture mūs tiesās par to, ko mēs darām šodien, lai palīdzētu nodrošināts, kā nākamās paaudzes var izbaudīt to pašu apdzīvojamo planētu, ko mēs tik acīmredzami esam uztvēruši par pašsaprotamu."

"Es ceru, ka Grētas vēstījums liks pamosties pasaules līderiem it visur, ka bezdarbības laiks ir beidzies," turpināja aktieris. "Grētas un citu jaunu aktīvistu itin visur dēļ es esmu optimistisks par to, ko sagaidīt no nākotnes. Bija gods pavadīt laiku ar Grētu. Viņa un es esam apņēmušies atbalstīt viens otru, cerībā nodrošināt gaišāku nākotni mūsu planētai."