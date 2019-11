Reirs: Nav zināms, no kādiem avotiem, bet finansējums mediķu algu pieaugumam tiks atrasts

LETA jau vēstīja, ka valdība mediķu algu palielināšanai nākamgad varētu rast vēl papildu aptuveni 18 miljonus eiro, tai skaitā atliekot plānoto vēstniecības atvēršanu Austrālijā, kas nozīmē, ka kopumā šim mērķim tiktu novirzīti ap 60 miljoni eiro, otrdien pēc tikšanās ar medicīnas darbinieku organizācijām žurnālistiem atzina valdības pārstāvji.

Kā viens no finansējuma avotiem tika minēta Austrālijas vēstniecības atvēršanai ieplānotā nauda no Ārlietu ministrijas budžeta. Tāpat finansējumu plānots rast Latvijas Bankā un no valsts kapitālsabiedrību peļņas.

Reirs stāstīja, ka patlaban stabils avots mediķu atalgojuma palielināšanai ir Austrālijas vēstniecībai iezīmētie līdzekļi jeb aptuveni 1,8 miljoni eiro, tomēr par pārējo nepieciešamu summu patlaban skaidrības nav.

"Mēs esam uzrakstījuši vēstules Latvijas Bankai un valsts kapitālsabiedrībām, tāpēc vēl jāgaida to izvērtējums. Patlaban atbildes neesam saņēmuši," piebilda finanšu ministrs.

Vaicāts, vai mediķi tiešām var rēķināties ar kompromisa variantu, kas paredz medicīnas darbinieku algām nākamgad novirzīt 60 miljonus eiro, Reirs norādīja, ka koalīcijas partneri sadarbības sanāksmē apņēmāmies, ka nauda ir jāatrod, nepalielinot nodokļus.

Savukārt uz jautājumu, kā plānots rīkoties, ja valsts kapitālsabiedrības savās saimniecībās papildus līdzekļus nerod, finanšu ministrs atzina: "Mēs vērtēsim."

Vienlaikus Reirs norādīja, ka patlaban papildus līdzekļu meklēšana ir procesā un to plānots atrast līdz 2020. gada budžeta pieņemšanai Saeimā.

Jau ziņots, ka pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) teiktā, koalīcijas partneri vakar vienojās, ka 2020. gada budžetā varētu rast papildu līdzekļus, lai mediķu algām nodrošinātu līdz 60 miljoniem eiro.

Premjers piebilda, ka finansējuma palielinājums nenotiks uz nodokļu izmaiņu rēķina, bet gan, pārdalot finansējumu no citu ministriju budžeta programmām.

Arī veselības ministre Ilze Viņķele (AP) piebilda, ka koalīcija ir vienojusies mediķu atalgojumam nākamgad novirzīt papildu 60 miljonus eiro, kas ļautu minimālā atalgojuma slieksni vidēji palielināt par 10%.

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcija savukārt rosina mediķu atalgojumam papildus novirzīt 103,3 miljonus eiro, liecina ZZS frakcijas vadītāja Ulda Auguļa iesniegtie priekšlikumi nākamā gada valsts budžeta projektam.

28,5 rosināts piešķirt no autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumiem, 25 miljonus no enerģētikas politikas ieviešanai paredzētajiem līdzekļiem, 17 miljonus no nodokļu ieņēmumiem, 15 miljonus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 10 miljonus eiro atvēlēt no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai paredzētajiem līdzekļiem.

2,5 miljonus eiro iecerēts novirzīt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļiem un 1 780 824 eiro paredzēts atvēlēt no vēstniecības atvēršanai Austrālijā paredzētā finansējuma.

1 527 957 eiro paredzēts tam novirzīt no sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus paredzētajiem līdzekļiem, 1 118 528 eiro no administratīvi teritoriālajai reformai paredzētās naudas, 507 600 eiro paredzēts iegūt no Ministru kabineta darbības nodrošināšanai, valsts pārvaldes politikai iecerētā finansējuma.