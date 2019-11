"TTT Rīga" basketbolistes zaudē papildlaikā un Eirolīgā turpina bez uzvarām

Rīdzinieces pirmajā ceturtdaļā dominēja cīņā zem groziem, bet rezultāts svārstījās un lielākoties bija par labu pretiniecēm. Pirmās desmit minūtes Rīgas klubs zaudēja ar 15:17, bet ar Hafas un Dramehas metieniem pārņēma vadību - 20:17. Tiesa, ceturtdaļas turpinājumā pievīla metienu precizitāte un spēle uzbrukumā, viešņām teju deviņas minūtes negūstot punktus no spēles un puslaiku zaudējot ar 22:25.

Rīdzinieces šajā mačā no tuvās distances iemeta tikai 11 no 50 metieniem, turpretī pretiniecēm precizitāte bija teju divtik labāka (21/49). Laukuma saimnieces iemeta tikai vienu no 23 tālmetieniem un zaudēja atlēkušajās bumbās (49/63), taču mazāk kļūdījās (16/23).