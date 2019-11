Viņķele: Nav lielu cerību, ka Saeima atradīs vēl kādu avotu, no kura pārdalīt finansējumu veselības aprūpei

"Redzot, cik ārkārtīgi smagi tika meklēts, kurus izdevumus citās nozarēs var atlikt vai neveikt nākamgad, es gribētu teikt, ka nav augstas cerības, ka Saeima pēkšņi pārdala finanses no kultūras vai iekšlietām vai piezīmē nereālistiskas ieņēmumu prognozes," sacīja Viņķele.

"Sākam ar to, ka atzīstam šo acīmredzamo faktu, ka ar šādu ieņēmumu no nodokļiem daudzumu mēs varam uzturēt tieši tik nabadzīgu sistēmu, kā mēs varam, un, ja sabiedrībai ar to dzīvošana šķiet pieņemama, nu tad paliekam pie tā, bet, ja nē, tad lūkojamies, kur mēs varam nodokļu sistēmu koriģēt," aicināja Viņķele.