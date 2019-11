Kaušanās par biezputru un "svētā" zupa. Ko ēda latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā

Cik nozīmīga un neatsverama izsalkušajiem karavīriem kaujā ir karote siltas zupas, to zina tikai paši karavīri.

Tā atspirdzina ne vien fiziski, bet arī garīgi, jo uztur stipru atziņu, ka neesi aizmirsts, ka par tevi rūpējas un jūt līdzi arī citi."

Papildinājumi pie ikdienas pārtikas devas

Bieži strēlnieki dažādoja savu ikdienas pārtikas devu ar Babītes ezerā vai Lielupē pašu sazvejotām zivīm vai mežā nomedītiem zaķiem un stirnām.

7. Bauskas latviešu strēlnieku bataljona virsnieks poručiks Pēteris Dūdiņš savās atmiņās par bataljona došanos uz fronti raksta: "Vakars nebija vēls un daži manas rotas kareivji lūdza atļauju pamedīt tuvējos mežos. Atļāvu viņiem šo prieku ar noteikumu būt pēc dažām stundām atpakaļ. Vesela nodaļa manu zēnu aizgāja medībās. Būdami labi turienes apstākļu pazinēji un labi mednieki drīz vien viņi atgriezās ar pāris nošautām stirnām. Nu tik bija prieki! Visa rota cepa un vārīja, un drīz vien bija gatavas lieliskas vakariņas."

Taču jaunajiem puišiem gribējās arī ko saldu. Vislabāk tam noderēja atrastas medus kāres. Kā šāda medus ēšana reizēm beidzās, savās atmiņās apraksta 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona kareivis Ernests Avotiņš: "Reiz naktī izdzirdu klusu kņadu, paskatījos un ieraudzīju, ka divi mūsu zēni rīkojas ap diviem katliņiem pirkstus laizīdami. Pabeiguši mieloties, viņi nolikās gulēt kā lāči pieēduši medu. Kad viņi bija aizmiguši, es piecēlos un pamodināju savus divus biedrus. Tad nu mēs arī ņēmāmies garšot medu līdz palika nelabi. No rīta pamodos no lielas kņadas - visi mani blakusgulētāji vicinājās ar rokām un dvielīšiem kā prātā jukuši. Izrādījās, ka zēni bija paņēmuši medu ar visām bitēm, kas siltumā pamodās… Gala rezultātā kauja ar bitēm beidzās arī ar zaudējumiem no mūsu puses - divi bij ar aizpampušām acīm, vienam deguns gurķa lielumā, bet vienam no medus zagļiem bij uzpampusi mēle un lūpa tā, ka pat runāt nespēja."

Ne vienmēr frontē bija iespējams pieēst pilnu vēderu - bija jāizlīdzas ar to, kas ir. Par to vēstulē mātei raksta Nāves salā dislocētā 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona kareivis Artūrs Beržinskis: "Jā, pirmie svētki bija tādi drūmi. Viss svētku mielasts - no rīta viena sausa bulka un tēja, tad pusdienā Pauliņš pa te esošo dārzu salasīja drusciņ ērkšķu ogas un izvārīja tādu putriņu, kura sastāvēja no tām ogām, rupjas maizes un cukura. Mēs viņu saucām te par "ķebīti". Skābi salds bija, ēdām un slavējām."

Vēl smagāk strēlniekiem gāja Ziemassvētku un 1917. gada Janvāra kauju laikā, kad karavīri bez ēšanas karoja vairākas dienas. Tad nu katrs atrasts ēdams produkts tika nekavējoši izmantots.