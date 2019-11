Viņķeles demisija, parakstu vākšana Saeimas atlaišanai un streiks - mediķu plāns prasību neizpildes gadījumā

"Mēs to tā neatstāsim."

Līdzīgās domās ir arī Keris. "Ar nožēlu jāatzīmē, ka valdība ir noraidījusi Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšlikumu sasaukt ārkārtas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdi par šo jautājumu," piebilstot, ka tas norāda uz valdības izvairīšanos no trīspusēja sarunas formāta.

Mediķi joprojām turpināja protestēt un visā Latvijā rīko akciju "Nolaid karogu, iededz sveci!" - no 8. novembra līdz 13. novembrim lielākajām slimnīcām, ģimenes ārstu praksēm un citiem aizdedzot sveces, kā arī pusmastā nolaižot valsts karogu.

Lēmums par protestu rīkošanu pieņemts, jo Ministru kabineta 11. oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022. gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta, skaidrojušas mediķus pārstāvošās organizācijas.

Salīdzinājumam - atbilstoši Veselības ministrijas (VM) sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019. gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.