Izglītība nosaka miega kvalitāti? Jauns pētījums liecina, ka jā

28% no aptaujātajiem atzina,ka cieš no miega traucējumiem. Reģionu iedzīvotāji un Rīgā dzīvojošie no bezmiega cieš gandrīz vienādi. Pētījuma dati liecina, ka bezmiegs visvairāk ir raksturīgs iedzīvotājiem no 45 līdz 75 gadiem, bet no bezmiega cieš arī 43% jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem.