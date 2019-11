Saeimas atlaišana varētu izmaksāt ap trim miljoniem eiro

Lai šādā referendumā Saeimu atsauktu, par to būtu jānobalso vairākumam no tautas nobalsošanas dalībniekiem un vismaz 562 614 balsstiesīgajiem jeb vismaz divām trešdaļām no 13.Saeimas balsotājiem.

Satversme nosaka, ka Saeimu referendumā var atsaukt, ja par to nobalso vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Aprēķinot divas trešdaļas no balsotāju skaita pēdējās Saeimas vēlēšanās tiek ņemts vērā derīgo aplokšņu skaits, skaidroja CVK pārstāve.