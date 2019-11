"Kundzei ķiploks iebāzts ausī, kungam - degunā." Ārsti komentē tautas medicīnas receptes pret saaukstēšanos

"Strādājot divās darba vietās, vienā darba vietā bija kundze ar ķiploku ausī, bet pēc pāris dienām šeit, klīnikā, bija kungs ar ķiploku degunā. Man radās jautājums, vai jūs esat no vienas ģimenes un padalījāties? Jo tas bija gan pie auss sāpēm, gan pie iesnām lietots," bilst "LOR Klīnikas" otorinolaringoloģe Ilze Sokolova.

Otorinolaringoloģe Sokolova raidījumam norāda: "Viss ir nācis no pagātnes. Bet vienmēr rodas jautājums, vai mēs mūsdienās, zinot, ka palīdz ogle pie vēdersāpēm, vai mēs iesim ņemt to oglīti no ugunskura? Un kāpēc jāņem puķe un jābāž vesela ausī?"