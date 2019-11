Mērijas uz viņas brāļa mirstīgās atliekas tika atrastas seklās kapu kopiņās aiz viņu ģimenes mājas. Tiesu medicīnas eksperti atklāja, ka, iespējams, nāve nebija rūgtākais pārbaudījums abu bērnu dzīvēs - viņu vecāki ikdienišķi pielietoja vardarbību, kas atgādina kara laika spīdzināšanas stāstus, vēsta "The Atlanta Journal".

Seklie kapi

Mērijas mirstīgās atliekas ir bijušas tik šausminošā stāvoklī, ka nav bijušas ne mazākās šaubas par to, ka viņa pirms nāves ir spīdzināta. Uz apsūdzēto sola kopumā nonāca pieci cilvēki - meitenes vecāki un radinieki. Tiesas zālē izskanējušie ekspertu atzinumi bijuši tik nepatīkami, ka vairākiem cilvēkiem prāvas gaitā ir nācies pamest telpu.

Viens no šokējošākajiem pierādījumiem, kas izmantoti prāvā, ir bilde Mērijas tēva telefonā, kurā meitene redzama stāvot pie suņu būra ģimenes mājas virtuvē pilnīgi kaila un acīmredzami izkāmējusi.

Lai arī no Krokeru ģimenes cietsirdības cieta divi bērni, tiesas prāva pašlaik fokusējas tieši uz Mērijas nāvi. Lai arī tiesu medicīnas eksperti ir pārliecināti, ka arī zēns ir cietis no spīdzināšanas dzīves laikā, to ir grūti pierādīt, jo Elvins ir miris aptuveni divus gadus pirms savas māsas. Tiek lēsts, ka Mērija dzīvi beigusi 2018. gada 28. oktobrī.