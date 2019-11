Kašķis Rīgas Domē par ārkārtas sēdes pārtaukšanu

Jautājumus paspēja uzdot tikai domnieks Mārcis Kūlis (JKP), kurš vēlējās iziet cauri katram Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) priekšlikumam un uzklausīt departamenta pārstāvju pamatojumu, kuri no tiem ir vai nav ieviesti. Domnieks gan paspēja uzdot tikai daļu jautājumu, jo beidzās jautājumu uzdošanai atvēlētās 20 minūtes.

Piemēram, Kūlis taujāja, kādēļ noteikumu projekts nav apspriests ar iedzīvotājiem, uz ko no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes vadītājas Evijas Piņķes saņēma atbildi, ka, lai gan sabiedriskai apspriedei tie nodoti nebija, noteikumos ir ņemti vērā rīdzinieku viedokļi, kas caur iesniegumiem, telefona zvaniem un citā veidā laika gaitā ir saņemti departamentā.

Tāpat viņš prasīja, kādēļ nav ņemts vērā priekšlikums konkrēti norādīt, kas tiek domāts ar apzīmējumu "asi priekšmeti". Piņķe norādīja, ka šī apzīmējuma mērķis ir ar to aptvert maksimāli plašu priekšmetu loku, lai to var piemērot pēc nepieciešamības un vēlāk nevar interpretēt, kas ir vai nav šādi priekšmeti. Tāpat viņa pauda, ka līdz šim sūdzības par šādu nosacījumu no iedzīvotājiem nav saņemtas.