Zinātnieki tikai tagad sāk saprast vissīkstākos Zemes radījumus - "ūdens lācīšus"

Šis jocīgais mazais radījums var izdzīvot verdoši karstā ūdenī, kosmosā un gadu desmitus bez ēdiena vai ūdens. To sauc par "gauskāji" jeb "ūdens lācīti". Tas ir tikai viens no daudzajiem ūdens bezmugurkaulniekiem uz planētas, taču atšķirībā no jebkuras citas dzīvības formas, zinātnieki par šo ir sajūsmā un nebeidz izpētīt tā īpašības.